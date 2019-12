Rouen. Le réseau Astuce à nouveau perturbé vendredi 6 décembre

De nouvelles perturbations sont à prévoir, vendredi 6 décembre, sur le réseau Astuce dans l'agglomération rouennaise. En plus du débrayage quotidien de 55 minutes, en place depuis la fin septembre. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat FO de TCAR-Transdev Rouen entraînant des modifications dans la circulation. En dehors des horaires précisés, les lignes ne circulent pas.

Métro

Une rame circulera toutes les 3 minutes 30, entre 6h et 19h30.

Teor

Un Teor sur la ligne T1 toutes les 5 minutes, entre 6h30 et 19h30, un Teor toutes les 8 minutes sur les lignes T2 et T3, entre 6h30 et 19h30 et un Teor toutes les 12 minutes sur la ligne T4, entre 6h30 et 19h30.

Lignes Fast

Un bus sur la ligne F4 toutes les 11 minutes, entre 6h30 et 19h30. Un bus toutes les 10 minutes sur la ligne F2, entre 6h30 et midi et toutes les 8 minutes, entre midi et 19h30. Un bus toutes les 10 minutes sur la ligne F3, entre 6h10 et 19h30. Un bus toutes les 21 minutes sur la ligne F4, entre 6h40 et 19h30. Un bus toutes les 15 minutes sur la ligne F5, entre 6h30 et midi et toutes les 12 minutes, entre midi et 19h30.

Autres lignes

Sur la ligne 5, un bus toutes les 30 minutes, entre 6h35 et 19h30. Sur la ligne 6, un bus toutes les 16 minutes, entre 6h20 et midi et toutes les 20 minutes, entre midi et 19h30. Sur la ligne 8, un bus toutes les 20 minutes, entre 6h20 et 19h30. Sur la ligne 11, un bus toutes les 25 minutes, entre 6h30 et 19h30. Sur la ligne 20, un bus toutes les 30 minutes, entre 6h30 et 19h30.

Les lignes 13, 22, 40 et 41 ne circulent pas de la journée.

Les autres lignes régulières 9, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 88, A, B, C, E, F, allobus, les lignes de taxis collectifs, les lignes à vocation scolaire, les lignes Cars Hangard (201 à 214 et 220 à 229) et le service de Filo'r ne sont pas concernés par cette grève.