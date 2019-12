Seine-Maritime. Environ 15% des écoles fermées ce jeudi

Mise à jour 05/12 à 15h : le rectorat précise que "moins de 15% des écoles sont fermées" ce jeudi en Seine-Maritime. Une erreur d'interprétation dans le document envoyé par le rectorat n'a pas considéré que les écoles, n'assurant pas les cours mais où l'accueil périscolaire était assuré, étaient enregistrées de ce fait comme ouvertes.

La grève du jeudi 5 décembre devrait être très suivie dans l'Éducation nationale pour la journée du jeudi 5 décembre, selon les prévisions de la direction académique de Seine-Maritime. Sur les 1 020 écoles du premier degré qu'elle compte dans le département, c'est-à-dire les écoles maternelle et primaire, 433 sont considérées comme "fermées" dans le document envoyé par le rectorat. Ce qui représente 42,4 % des écoles, soit près de la moitié qui ne pourront pas assurer l'accueil des élèves pendant les heures de classe, ce qui n'inclue pas forcément l'accueil périscolaire.

Le périscolaire touché

Le problème se pose également pendant les heures d'accueil périscolaire, assurées par du personnel dédié le matin et le soir pour la garderie, mais aussi le midi pour préparer et servir le repas dans les cantines. Selon les comptes de la direction académique, le chiffre monte cette fois à 46,8 %.

Dans les faits, certains établissements resteront totalement fermés, d'autres assureront les cours sans pouvoir garder les enfants le midi à la cantine et d'autres pourront faire garder les enfants qui n'auront pas de classe assurée. Par exemple, dans le cas de la ville de Rouen, 24 écoles n'ouvriront pas leurs portes faute d'instituteur, mais c'est l'ensemble des 51 écoles qui sera privé de cantine et de garderie. Au Havre, 36 écoles sur 93 seront fermées et 6 établissements n'auront pas d'accueil périscolaire. Dans le cas de Dieppe, 9 des 21 écoles seront fermées et 12 d'entre elles ne proposeront pas d'accueil en dehors des heures de classe.