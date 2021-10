Fécamp. Ils défendent le médecin d'Angerville

L'association de Fécamp Un médecin pour chacun prend la défense du Dr Meheut-Ferron, d'Angerville-la-Martel. Ce dernier s'est vu interdire d'exercer par la cour d'appel de Rouen, jeudi 28 novembre. Il est soupçonné, avec son épouse médecin, d'avoir provoqué la mort de cinq patients en fin de vie, à l'aide d'ampoules de Midazolam, un anesthésiant. Pour l'association, "l'interdiction d'exercer crée une situation catastrophique pour un grand nombre de patients".

Elle regrette que la présomption d'innocence ne soit pas respectée. "Plus largement, si le Dr Meheut-Ferron devait être condamné, quels médecins oseraient, à l'avenir, utiliser ces médicaments qui calment l'angoisse des patients en fin de vie et leur permettent de partir en paix ?". Pour Un médecin pour chacun, plusieurs centaines de familles viennent de se voir privées du jour au lendemain de leur docteur, sans qu'aucune solution de remplacement ne leur soit proposée. L'association en appelle à Marie-Agnès Poussier-Winsback, présidente de l'agglomération de Fécamp, et à Christine Gardel, directrice de l'ARS, pour trouver dans les jours à venir une solution pour les habitants qui viennent de perdre leur docteur. La zone de Fécamp étant déficitaire en médecins, l'association craint que les autres généralistes du secteur ne soient pas en capacité de les accueillir.