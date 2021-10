Pays de Caux. Une fillette percutée par une voiture

La conductrice a avoué ne pas avoir vu l'enfant. Le mardi 3 décembre, juste avant midi, une voiture a percuté une fillette de 9 ans qui traversait la route, à Goderville, dans le pays de Caux. Blessée à la tête, la petite fille a été prise en charge par les pompiers et conduite vers l'hôpital Monod pour des points de suture et une surveillance. Interrogée et contrôlée par les gendarmes, la conductrice âgée de 38 ans n'avait pas consommé d'alcool et ne semblait pas en excès de vitesse au moment des faits.