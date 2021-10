Le Havre. Deux mineurs frappés par leur oncle sont filmés par leur mère

Sur son compte Twitter, la police nationale informe mardi 3 décembre qu'une vidéo de violences sur mineurs est diffusée sur les réseaux sociaux et qu'il ne faut pas la relayer.

Les enquêteurs de la plateforme Pharos ont été immédiatement mobilisés. La plateforme permet de signaler en ligne les contenus et comportements illicites de l'Internet. Ils ne vont pas prendre longtemps pour identifier l'origine de la vidéo. Les enquêteurs remontent jusqu'au Havre. Sur la vidéo, on peut voir deux enfants se faire frapper par un homme. La scène est d'une extrême violence. L'individu donne notamment des coups de pied dans les têtes des enfants. Il s'agit en fait de leur oncle. Ce dernier voulait a priori rétablir l'autorité au sein de la famille, en l'absence du père. C'est la propre mère des mineurs agressés qui a filmé la scène.

La femme et l'homme ont été interpellés à leur domicile dès mardi et placés en garde à vue. Ils doivent passer en comparution immédiate dans le courant de la journée de mercredi. L'homme a reconnu les faits en garde à vue. Les quatre enfants de la femme lui ont été retirés et placés.