Open de tennis. Les stars répondent présentes

Quel plateau proposera encore l'organisation de Denis Agostini pour la 13e édition de l'Open de tennis de Caen ! Chez les hommes, Jo-Wilfried Tsonga double vainqueur en Normandie en 2015 et 2016 sera la tête de pont 2019. Derrière lui, Pierre-Hugues Herbert star mondiale du double, Richard Gasquet lui aussi double vainqueur à Caen en 2012 et 2014 et le talentueux Benoît Paire, telle est la liste des meilleurs manieurs de balle concoctée par la direction du tournoi, liste qui laisse l'épreuve normande au sommet du circuit des Grand Tournois Nationaux, les GTN. Après les épisodes espagnols des dernières années, le show du Zénith de Caen sera tricolore cette année. Chez les dames aussi on aura droit à des rencontres de haute volée, avec deux têtes d'affiche du gotha mondial : Aliaksandra Sasnovitch et Caroline Garcia qui vient de remporter la Fed Cup avec les Bleues. Sans oublier les amateurs qualifiés dans le tableau final et les meilleurs de chaque série vainqueurs des qualifications au TC Caen en début d'automne qui eux aussi, fouleront le court central pendant ces quatre jours de fête du tennis.

Pratique. Du dimanche 8 au mercredi 11 décembre au Zénith de Caen. Renseignements sur www.open-de-caen.com