sports scolaires. En 2022, les Jeux olympiques en Normandie

La Fédération internationale du sport scolaire a tranché : la Normandie sera l'hôte des Gymnasiades School Summer Games 2022. Comprenez dans ce nom que l'événement est tout bonnement l'équivalent des Jeux Olympiques disputés en sport scolaire.

5 000 lycéens

Et qui dit Normandie dit évidemment villes hôtes, parmi lesquelles on retrouve Le Havre, Rouen et Caen. La cité calvadosienne avait déjà accueilli seule l'événement en 2002 mais depuis, la manifestation a gagné en poids. "Le village olympique sera à Deauville et Caen devrait accueillir l'athlétisme, le tennis de table et la natation, se réjouit Aristide Olivier, le maire-adjoint en charge des sports et de la jeunesse, à Caen. D'ici à 2022, toutes les villes hôtes vont travailler ensemble, ce sont les premières clés de la réussite. Pour Caen, c'est une excellente nouvelle, d'autant que ça concerne les plus jeunes. L'un des leviers de notre politique sportive est que le sport devienne presque un réflexe dans la vie." 5 000 lycéens de 80 pays débarqueront donc en terres normandes du 14 au 22 mai 2022.