Rouen. Coup de jeune sur la cité administrative

Le chantier est gigantesque. 96 millions d'euros qui sont investis dans la cité administrative pour entièrement rénover ses 40 000 m2 d'ici 2023. Des travaux absolument nécessaires pour un site qui "n'a jamais connu de travaux de rénovation complets", souligne le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand. La massive cité administrative, sur la rive gauche en bord de Seine, date en effet des années 60, pour ses parties les plus anciennes. Et c'est une vraie "passoire énergétique", a rappelé le représentant de l'État, avec 2 800 fenêtres simple vitrage et aucune espèce d'isolation.

Économies d'énergie

Les travaux qui débuteront dans le courant de l'année 2020 doivent permettre de réduire de 70 % la consommation énergétique du bâtiment. Le réaménagement de l'ensemble des espaces intérieurs doit aussi faciliter la création de 500 nouveaux postes de travail pour passer à 1 800 agents sur le site. De quoi permettre de libérer dix sites de différentes directions départementales qui sont en ce moment en ville et loués. Au terme de 11 mois de compétition, c'est finalement Bouygues bâtiment Grand-ouest, avec le cabinet d'architecte rouennais Artefact, qui a remporté l'appel d'offres. "Il fallait retrouver un équilibre entre le minéral et le végétal, explique Laurent Le Bouëtté, un associé du cabinet. On recrée une coursive entre la rue Saint-Sever et la rue Cartier pour les agents, on installe des patios, des jardins extérieurs." La structure initiale du bâtiment est conservée, mais le reste est entièrement repris, avec entre autres d'importants travaux de désamiantage. L'accès du public se fera désormais par le cours Clemenceau vers un parvis davantage végétalisé. Une place importante est laissée au vélo et des panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit. La cité sera également connectée au réseau de chaleur de la Métropole.