Duclair. 20 ans après les grandes inondations

Tandis que le sud-est de la France était touché par des inondations, un retour sur la catastrophe de 1999 qui avait touché la région de Duclair a eu lieu jeudi 28 novembre. L'introduction à cette problématique a été faite par une pièce de théâtre intitulée Les Pieds dans l'eau, interprétée par la compagnie Akabi, puis une table ronde a permis d'entendre des témoignages. Les interlocuteurs se sont interrogés sur les mesures à mettre en place (informations, éducation, etc.) afin de parer à toute éventualité. Pour Michel Cortinovis, président du syndicat mixte du bassin-versant de l'Austreberthe et du Saffimbec, a exprimé sa satisfaction "de voir un public aussi nombreux présent qui a permis de mettre l'accent sur ce qui a été réalisé : la création des bassins-versants et de 1 500 ouvrages pour la somme de 200 millions d'euros. Il faut intensifier la culture du risque car avec le dérèglement climatique nous devons nous préparer à être surpris."

Pour terminer, dans la salle d'exposition, de nombreux panneaux permettaient aux publics de "se rafraîchir" la mémoire grâce à de nombreuses photos prises il y a 20 ans sur les dégâts provoqués par ces inondations, et ceci afin de se préparer a toute nouvelle éventualité.