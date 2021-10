Accidents. Bilan de la gendarmerie du Calvados

La gendarmerie du Calvados a dressé un bilan des accidents survenus depuis le début de l'année, jusqu'au 24 novembre, et ainsi sensibilisé sur les conduites dites addictives, sous l'effet d'alcool ou de drogue. Les gendarmes sont intervenus sur 229 accidents corporels, faisant 28 tués et 278 blessés.

L'alcool est intervenu comme cause principale dans 51 accidents, soit plus de 21 % des cas, et les stupéfiants dans huit accidents.

Plus de 1 000 infractions

1 754 infractions, dont 1 138 délits, pour conduite en état alcoolique ont été relevées par les gendarmes, et 987 infractions pour usage de stupéfiants.