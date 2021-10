Téléthon. C'est parti pour la 33e édition

De nombreuses communes et villes se mobilisent pour la 33e édition du Téléthon qui aura lieu les vendredi 6 et samedi 7 décembre. Pendant 30 heures, des pompiers issus de 12 casernes du Calvados et d'une de la Manche se relaieront jour et nuit, pour monter les 171 marches du phare de Ouistreham. Nelson Monfort sera présent pour réaliser des directs pour France Télévisions. Deux villages Téléthon seront également installés, place du Général de Gaulle et au pied du phare, avec différentes activités : danses, concerts, stand photo, etc.

À Caen, les pompiers lancent le défi aux habitants et leur donnent rendez-vous pour gravir les 214 marches de l'église Saint-Jean, ce qui représente 46 mètres.

Pratique. Téléthon à Ouistreham. Soirée de lancement vers 18h 30 le 6 décembre. Ouverture des villages Téléthon à 10h le 7 décembre. À Caen, le 7 décembre de 10h à 16h.