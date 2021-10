Rouen. Unique en France, un projet d'église-brasserie pour Saint-Nicaise

Le concept existe déjà ailleurs dans le monde, aux États-Unis notamment. Le projet d'église-brasserie, porté par Pierre-Marie Soulat et Benoit Rousset, est une première en France et pourrait se concrétiser à Rouen, pour Saint-Nicaise, l'une des quatre églises visées par l'appel à projet de la ville pour redonner vie à ces lieux.

Une idée réfléchie

Loin d'être une idée folle, le projet a été mûrement réfléchi depuis plus d'un an par les deux Rouennais, qui mettent à profit leur création d'une brasserie au Houlme (voir l'encadré) pour porter ce dossier. "C'est avant tout l'histoire d'une rencontre, en cherchant un logement pour s'installer à Rouen", se remémore Benoit Rousset, historien de formation. Il s'agit d'un projet "patrimonial, artisanal et économique, ce qui nous plaît car ça nous ressemble", explique Pierre-Marie Soulat. "L'église Saint-Nicaise a toujours été un lieu de vie", poursuit Benoit Rousset, et c'est cette idée que les deux entrepreneurs veulent prolonger en créant un "multilieu".

Entrée gratuite

"Vous y trouverez d'abord une brasserie artisanale dont la production sera cinq fois plus élevée que celle du Houlme", précise Pierre-Marie Soulat, compte tenu du lieu qui a un coût élevé. "Sur 3 € pour une bière Ragnar, vous aurez 30 centimes qui vont retourner pour la restauration de l'église." Surtout, la plupart des bières qui seront produites dans l'église seront consommées en dehors, "c'est important car tous les visiteurs sont les bienvenus, l'entrée dans l'église est gratuite, même pour ceux qui ne boivent pas d'alcool". Parmi les autres espaces aménagés : un petit musée avec une expérience en réalité augmentée, un atelier de brassage, une boutique de produits dérivés, un restaurant bistronomie installé sur la mezzanine et 700 m2 de jardin extérieur. "Il y a plusieurs expériences à vivre en journée, mais aussi en soirée, où la configuration du lieu n'est pas la même", indique Pierre-Marie Soulat.

Les deux entrepreneurs projettent la création de 15 postes, confiés en priorité à des habitants du quartier. Ouverture possible d'ici mars 2023, mais le dossier doit être validé par la municipalité après avoir entendu les différents porteurs de projets pour l'église. Parmi les concurrents, figure notamment la transformation du lieu en hôtel.

Genèse. En s'installant au Houlme, les deux entrepreneurs veulent développer leur brasserie artisanale avec une marque créée, Ragnar, permettant d'évoquer l'héritage viking et donc l'ancrage normand. Bières. Pour faire sa place sur le marché des bières locales, Ragnar se distingue par deux flaconnages dont l'un est hexagonal et des saveurs particulières élaborées à partir de plantes anciennes. Brasserie. Le site s'étend sur 600 m² et emploiera quatre personnes. L'ouverture est prévue "dans quelques semaines", explique Pierre-Marie Soulat. Production. Pour la première année, 144 000 bouteilles de 33 cl seront produites ainsi que 1600 fûts pour des évènements ou autres partenariats. "Le but sera ensuite d'augmenter progressivement", ajoute Pierre-Marie Soulat.