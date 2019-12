Le Grand-Quevilly. Les secrets d'un gainage efficace à Charles Dullin

Inspiré par un ouvrage collectif des années 70 dans lequel des femmes expliquent le corps féminin, Les secrets d'un gainage efficace met en scène cinq femmes d'aujourd'hui qui tentent de reproduire le schéma. Chloé Olivères, l'une des trois membres fondatrice du collectif, nous explique comment ce spectacle original est né.

Quelles sont les valeurs de la compagnie ?

"Le collectif Les filles de Simone défend des valeurs féministes. Il est né en 2015 à l'occasion de la première création de la compagnie : C'est (un peu) compliqué d'être l'origine du monde, une pièce pleine d'humour sur les bouleversements engendrés par la maternité. Nous étions deux dans la compagnie à tomber enceinte presque au même moment et nous avons voulu témoigner de la façon dont la maternité compliquait la vie professionnelle. C'est aussi une remise en question car dans le spectacle nous sommes à la recherche de pistes pour s'émanciper. Nous sommes très engagées dans les combats féministes, pour autant nos pièces ne sont pas moralisatrices mais très divertissantes."

Comment est né ce deuxième spectacle, Les secrets d'un gainage efficace ?

"Au départ le sujet nous a été suggéré par un livre que mon compagnon a trouvé chez un bouquiniste : Notre corps, nous-même. Écrit dans les années 70 par un collectif de femme, il est rapidement devenu culte à l'époque. Il s'agit d'une bible pour les femmes, un ouvrage qui les aide à se connaître mieux tant d'un point de vue psychologique que physiologique ou physique. C'est très concret et très précieux. L'écriture de la pièce est partie du constat que nos mères ont eu la chance, suite aux combats féministes des années 70, d'avoir ce livre dans les mains, mais la transmission ne s'est pas faite. Il n'y a pas eu d'héritage de ce livre pour notre génération. Il nous aurait pourtant été bien utile, et nous aurait évité bien des inquiétudes, des angoisses et même des traumatismes."

Quel est le sujet de la pièce ?

"Dans cette pièce, un collectif de femmes d'aujourd'hui tente de pallier à ce manque. Elles se réunissent afin de concevoir une bible pour les femmes et pour nous donner toutes les informations qui nous ont manqué. Elles partagent des sujets à la fois extrêmement intimes et finalement très collectifs. C'est cette jonction entre le personnel et le politique qui nous intéresse particulièrement. La pièce s'inspire de plusieurs ouvrages comme Beauté fatale de Mona Chollet mais aussi Le corps des femmes de Camille Froidevaux-Metterie ou encore de la BD L'origine du monde de Strömquist, trois ouvrages d'autrices contemporaines."

Qui sont ces cinq femmes ?

"Ce sont des figures de militantes d'aujourd'hui. Toutes ont un caractère nettement dessiné et des histoires distinctes. Elles débattent pour recueillir la matière qui leur permettra de construire la trame de cet ouvrage. Ces femmes s'émancipent par l'écriture, libèrent leur parole et tentent de se réconcilier avec leur propre corps. Il y a une part de notre histoire dans cette pièce, de nos contradictions et c'est ce sentiment de vérité qui crée de l'empathie. Leur manière de se raconter est crue mais toujours drôle et c'est ce qui permet de faire passer le message."

Mardi 10 décembre 2019 à 20 heures au théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. De 10 à 20€. dullin-voltaire.com