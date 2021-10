Caen. Séquestration sur fond de trafic de stupéfiants

20 août 2014, 8h50 : un homme reçoit un appel de sa fille âgée de 16 ans, qui lui dit être retenue en otage et que la rançon est de 600 euros. Le rendez-vous est fixé rue de Bayeux à Caen (Calvados). L'échange se fera, elle sera libérée et tous les protagonistes interpellés. Leur cas était examiné jeudi 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel.

Une séquestration

pour 600 euros

Dans cette bande, il y a d'abord David Dupuis, 27 ans au moment des faits, a priori le leader, qui attend très probablement - même si la transaction ne sera jamais formellement établie - une livraison de stupéfiants de Paris, Stéphanie Hommet, 26 ans, sa compagne, qui prendra part de façon active aux événements, Dona Houngbo, 31 ans, le guetteur, qui viendra en aide à David Dupuis quand celui-ci le sollicitera, Alice Chevalier, 23 ans qui, elle, assistera à tout et… ne fera rien et enfin un cinquième homme de 29 ans qui, sur le tard de l'instruction, sera incriminé pour trafic. Tous ont un casier judiciaire plus ou moins fourni.

Comment en est-on arrivé à la demande de rançon ? La soirée se déroule à Caen chez David Dupuis, sur fond de consommation d'alcool et de drogue, en présence de sa compagne, d'Alice Chevalier, et de la victime. Cette dernière est rentrée de Paris, en possession d'une petite quantité de cannabis, avec d'autres hommes, dont le cinquième prévenu. En fin de soirée, il affirme que 600 euros qu'il détenait dans son appartement lui ont été volés. Deux pistes, selon lui : les "Parisiens" qui sont partis dormir à l'hôtel et l'adolescente qui, elle, est encore là. Pour les Parisiens, il demandera à Dona Houngbo de partir avec lui à leur recherche, pour la jeune fille, son amie Stéphanie s'en occupera. Elle la ligotera au moyen d'un tendeur. Tous deux l'insulteront, la malmèneront, la gifleront et la menaceront. Alice Chevalier ne bronchera pas.

La piste des Parisiens n'ayant rien donné, le père de l'adolescente est contacté, pour lui demander la rançon. Dona Houngbo fera office de guetteur. "Très courageux" comme le fera remarquer ironiquement la procureure, il laissera aux bons soins de sa compagne l'échange. La police, prévenue en amont par le père de la victime, interpellera les quatre protagonistes.

Un dossier glauquissime

"Ce dossier est glauquissime", déclare l'avocat de la partie civile, arguant que sa cliente "peut-être un peu en rupture et rebelle, s'est retrouvée piégée dans un panier de crabes". Le ministère public s'étonne pour sa part que personne n'ait fait en sorte de mettre fin à la dérive de cette soirée.

Si la défense plaidera le manque de discernement dans l'appréciation de la situation pour Dona Houngbo, la fragilité de Stéphanie Hommet, ancienne toxicomane, le tribunal n'aura pas été convaincu par ses arguments, exception faite de ceux de l'avocat du cinquième homme, qui obtient, au bénéfice du doute, la relaxe pour son client.

Absent à l'audience, David Dupuis écope de dix-huit mois ferme pour séquestration et trafic de stupéfiants. Stéphanie Hommet est condamnée à douze mois ferme pour séquestration. Le guetteur, Dona Houngbo, écope de cinq mois ferme pour complicité de séquestration et menaces de mort, plus 500 euros de dédommagement et 800 euros pour les frais de partie civile à chacun des policiers menacés lors d'une perquisition à son domicile. Enfin, également absente, Alice Chevalier prend sept mois ferme pour non-assistance à personne en danger.

Les prévenus condamnés doivent aussi verser 3 500 euros pour préjudice moral et 1 500 euros de frais de justice à la victime.