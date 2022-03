J.O de Londres: le programme de ce mercredi 1er août

Cyclisme sur route

Finale des courses contre la montre femmes : 12h30

Hommes : 14h15



Intensité et tactique sont en rendez-vous dans ces épreuves contre la montre, où les coureurs partent à l'assaut du parcours à 90 secondes d'intervalle. Le parcours démarre et finit à Hampton Court Palace dans le sud-ouest de Londres, et passe par Richmond, Kingston-upon-Thames et Surrey. Les événements hommes et femmes se jouent sur un seul tour de parcours, avec quelques différences de parcours pour les hommes et les femmes.



Tennis de table

Finale femmes : 15h30



Dans ce sport nécessitant des réflexes aiguisés, les femmes s'affronteront à partir de 14h30 pour la médaille de bronze, et une heure plus tard pour l'or.

A suivre de près : les demi-finalistes (mardi soir) sont les Chinoises Ding Ning et Li Xiamoxia, Tianwei Feng de Singapour, et la Japonaise Ishika Kasumi. Depuis l'arrivée du sport aux JO en 1988, la Chine a remporté 20 médailles d'or sur 24.



Beach volley

Epreuves de qualification homme à partir de 9h/femmes à partir de 11h



Bikini, peau bronzée et bonds amortis par le sable sont au programme olympique de beach-volley.

A suivre de près : les Brésiliennes Juliana Felisberta Silva et Larissa França, les Chinoises Xue Chen et Zhang Xi et les Américaines Misty May-Treanor et Kerri Walsh Jennings.

Aviron - à partir de 10h10



Les femmes entrent en piste ce mercredi 1er août, qui verra se jouer les finales de deux sans barreuse, et de quatre de couple. De leurs côtés, les hommes seront attendus pour la finale de huit.

Basket - à partir de 10h



Journée chargée pour les basketteuses internationales. Le Canada et la France ouvrent les hostilités. Ce seront les groupes A et B qui se partageront les matches de ce mercredi 1er août.

Escrime - à partir de 21h

Après une journée placée sous le signe des qualifications, l'épée et le sabre se partageront la soirée lors de leur finale respective. Les hommes tiendront l'épée et les femmes le sabre.

Gymnastique artistique - 17h30

Temps fort pour la gymnastique artistique, qui aborde la finale du concours général individuel chez les hommes.

En lice : le Français Cyril Tommasone, le Britannique Kristian Thomas, et les Japonais Kohei Uchimura et Koji Yamamuro.

Judo - 15h30

Le judo continuera de susciter l'intérêt de ses supporters l'après-midi, avec les finales des moins de 70kg chez les femmes et de - de 90 kg chez les hommes.

Natation - à partir de 20h30

L'Aquatics Centre du parc olympique londonien restera l'un des centres de compétition où l'effervescence sera la plus forte. Les hommes concourront pour la médaille d'or du 200m brasse et du 100m nage libre. Grande soirée en perspective aussi pour les nageuses, qui disputeront le 200m papillon et le relais 4x200m nage libre.