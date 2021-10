[TEMOIGNAGE] Ouistreham. Incendie à bord d'un chalutier : un pompier raconte

L'intervention réalisée mercredi 27 novembre, au large de Ouistreham (Calvados), n'avait rien de banal pour les équipes de secours. SNSM, patrouilleur Thémis de la Marine nationale, hélicoptère Dragon 76 mais aussi pompiers ont été mobilisés pour secourir cinq personnes à bord du chalutier Schneivin's en proie aux flammes. Trois pompiers du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS14) ont participé à cette incroyable intervention, dont le capitaine Mickaël Marie.

Des vagues de 2,50 m de haut et un mal de mer

Au sein du SDIS14, 24 pompiers sont formés pour les interventions à bord d'un navire. Bien que préparé à ce genre d'exercices (deux journées pleines par an, en situation fictive), Mickaël Marie gardera un souvenir impérissable de ce quatrième sauvetage en mer de l'année 2019. "Habituellement, on intervient sur des bateaux à quai sur des zones portuaires. Là, c'était en pleine mer, avec des vagues de 2,50 m de haut et un navire qui bascule de tous les côtés", explique-t-il, avec passion.

Écoutez son témoignage :

Mickaël Marie raconte son intervention si particulière Impossible de lire le son.

"La structure du navire est faite pour résister un moment aux flammes. Mais à notre arrivée, le temps était déjà dépassé, se souvient-il. On est venu à bord simplement avec une protection respiratoire et on a utilisé le matériel de la SNSM. On s'est rapprochés des techniques que l'on utilise à terre en utilisant les moyens du bord, c'est-à-dire, l'eau de la mer !" Le lien entre les équipes à terre et celle en mer a été précieux.

Depuis 2012, les pompiers du SDIS14 ont été mobilisés sur six interventions sur un navire.