Caen. Prison ferme pour violences à répétition

Jonathan Scherrer est un homme violent. Entre décembre 2016 et septembre 2018, c'est son épouse qui en a fait les frais. Quelques jours seulement après leur mariage, il commence à l'insulter et la frapper. Alors même qu'elle est enceinte, il la bouscule encore : "il ne voulait pas trop de ce bébé" déclare celle-ci, alors que le cas de son ex-conjoint est examiné mardi 26 novembre par le tribunal correctionnel de Caen.

Déjà neuf mentions

"Je me suis même une fois retrouvée avec deux couteaux sous la gorge" ajoute la jeune femme qui, depuis, a demandé le divorce et tente de se reconstruire. Très jaloux, souvent sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, il continuera à la violenter jusqu'à ce qu'elle le quitte avec sa fille, née en février 2018.

Absent à l'audience, l'homme de 32 ans, qui compte déjà neuf mentions à son casier judiciaire - dont violence sur une ex-compagne et sur son propre fils - reconnaît, en les minimisant, les faits qui lui sont reprochés, à l'exception de la menace aux couteaux. Pourtant, son ex-femme, elle, se souvient bien : "je lui ai dit que je voulais mourir, il a pris les couteaux et m'a dit : 'tu veux mourir ? Je vais te montrer comment on fait'". Le prévenu a été condamné à dix-huit mois de prison ferme, et à verser 500 euros de dommages et intérêts à la victime.