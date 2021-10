Hockey sur glace. Coupe de France : une marche trop haute pour Caen

Le Hockey Club de Caen (Calvados) comptait poursuivre son épopée en Coupe de France ce mardi 26 novembre 2019. Après avoir écarté Nantes (2-1) à l'extérieur en 16e de finale, un bel adversaire se présentait à la patinoire de Caen-la-Mer face aux Drakkars : Rouen et ses Dragons.

Le match

Un round d'observation est de vigueur entre les deux formations à l'entame de ce derby. Les occasions sont peu nombreuses. On sent une réelle application des deux côtés. L'envie de bien faire est là, pour ne surtout pas se faire punir en cas d'erreur. En fin de premier tiers, les offensives sont plus souvent conclues par des tirs, mais les deux gardiens restent vigilants. Aleksi Makela touche le poteau à quelques secondes de la pause, mais le score reste à 0-0.

Rouen augmente le rythme

Au retour des vestiaires, Rouen montre un tout autre visage. Les Dragons sont beaucoup plus offensifs et multiplient les tentatives. Ronan Quemener est décisif à de nombreuses reprises, tout comme ses poteaux. Les tirs sont trop récurrents et la défense caennaise est percée à la 31e minute par Vincent Nesa (0-1, 31'). Pierre-Antoine Devin n'est pas loin d'égaliser pour Caen quelques minutes plus tard (0-1, 35'). Le gardien des Drakkars est ensuite de nouveau très sollicité et finit par s'incliner une deuxième fois à la dernière seconde. Nicolas Deschamps permet à Rouen de breaker (0-2, 40').

Le dernier tiers-temps voit Rouen imprimer davantage sa domination. Anthony Guttig corse l'addition et permet aux Dragons de prendre le large au score (0-3, 46'). Le reste de la rencontre est géré par les Rouennais. Ces derniers s'imposent 3 à 0 et filent en quart de finale.

La fiche du match

0-3 (0-0, 0-2, 0-1)

Caen : /

Rouen : V.Nesa (P.Crinon, J.Koivisto, 31'), N.Deschamps (A.Guttig, B.Maia, 40'), A.Guttig (N.Deschamps, 46')

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars de Caen) : "Le groupe a fait un match discipliné. Le seul regret, c'est le deuxième but. On n'a pas rendu le match facile pour Rouen. C'était le minimum à faire et on n'a pas baissé les bras, c'est un match utile pour la suite."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars retrouveront le championnat dès le samedi 30 novembre 2019, en se déplaçant à Neuilly-sur-Marne (18h30) dans le cadre de la 12e journée de D1.