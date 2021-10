Cherbourg-en-Cotentin. Voile : l'arrivée de la Fastnet Race pour la Manche

L'annonce a été faite mardi 26 novembre 2019 à Londres, après plus de 20 mois de concertation avec les élus normands. Et c'est une révolution pour l'histoire de la mythique course de voile, la Fastnet, depuis sa création en 1925 par le Royal Ocean Racing Club (RORC). Les skippers du monde entier qui partent tous les deux ans depuis le port de Cowes sur l'île de Wight en contournant le fameux "Fastnet Rock" n'arriveront plus à Plymouth, en Angleterre mais dans le port de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) pour les deux prochaines éditions, en août 2021 et 2023.

"Séduits par Cherbourg"

Parmi eux, le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, le maire, n'a pas caché sa joie, en comparant la rade de Cherbourg à un "véritable stade nautique".

Ecoutez Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin

"Je crois que c'est un beau symbole, au moment où le Brexit se fait, que l'on puisse, Français et Britanniques se retrouver autour d'une course mythique", a aussi déclaré Jean-Louis Valentin, le président de la communauté d'agglomération du Cotentin.

Mais alors d'autres changements sont-ils à prévoir ? "La course restera la même", assure Steven Anderson, le commodore du RORC. "Nous avons été séduits par la position du port de Cherbourg, capable au niveau de ses infrastructures d'accueillir davantage de bateaux qu'actuellement à Plymouth", a-t-il poursuivi.

400 bateaux,

695 milles nautiques

Au total, près de 400 bateaux navigueront dans les eaux manchoises, sur une course de 695 milles nautiques (au lieu des 608 miles théoriques).

Ecoutez Marc Lefèvre, le président du conseil départemental de la Manche

La remise des prix de cette 48e édition de la Fastnet Race se fera le 14 août 2021 à Cherbourg-en-Cotentin.