Le Havre. Football (Ligue 2) : Et soudain, le HAC s'est réveillé

Le match

Quelques frappes par-ci, par-là. De Dina Ebimbe, l'une détournée par Guivarch (25e), l'autre trop enlevée (41e), et de Y. Coulibaly, au-dessus (29e). Et, côté guingampais, des tentatives de Phiri (40e) et Gomis (44e) stoppées sans problème par Gorgelin. C'est tout, et c'est beaucoup trop peu. Surtout de la part de deux équipes prétendument ambitieuses. La première mi-temps fut d'une grande pauvreté technique. Soporifique. Presque indigente.

Des Havrais irrésistibles après la pause

Quel contraste avec la seconde période ! Tout juste entré en jeu à la place de Youga, blessé, Thiaré, lancé par Meras, fit retentir une belle clameur dans un Stade Océane toujours aussi clairsemé, mais son but fut refusé pour hors-jeu (51e). Une frustration de très courte durée. Dans la minute suivante, Dina Ebimbe profita en effet d'une offrande de Kadewere pour inscrire son deuxième but de la saison (1-0, 52e). Le HAC était transfiguré. Littéralement transcendé. Kadewere fut tout près de doubler la mise, mais son tir fut contré en catastrophe par Poaty (56e). Ce n'était toutefois que partie remise. Fontaine signa le but du break d'une frappe limpide (2-0, 60e), puis Thiaré enfonça le clou en marquant dans le but vide après une frappe de Kadewere repoussée par la barre (69e). Le bonheur fut total jusqu'au bout avec ce penalty de Kadewere à l'ultime seconde (4-0, 90e). Et de treize pour le meilleur artificier de L2 !

Le HAC a donc retrouvé le chemin d'un succès duquel il s'était égaré depuis son coup de maître à Caen le 30 août, soit huit longues journées. Les Ciel et Marine remontent à la 6e place avant un déplacement à Rodez, vendredi 29 novembre 2019.

Les buts

52e : La volée de Fontaine est contrée par un défenseur guingampais. Le ballon revient dans les pieds de Kadewere. L'international zimbabwéen tergiverse quelque peu, avant de servir Dina Ebimbe, dont la frappe ne laisse aucune chance à Guivarch.

HAC - Guingamp : 1-0

60e : D'une vingtaine de mètres, plein axe, Fontaine arme une frappe imparable de l'intérieur du pied droit.

HAC - Guingamp : 2-0

69e : La frappe de Kadewere, légèrement déviée par Guivarch, heurte la transversale. En embuscade, Thiaré accompagne le ballon au fond des filets.

HAC - Guingamp : 3-0

89e : Guivarch accroche Thiaré. Kadewere transforme le penalty.

HAC - Guingamp : 4-0

La fiche

Arbitre : M. Pignard. Spectateurs : 6 151

Buts HAC : Dina Ebimbe (52e), Fontaine (60e), Thiaré (69e), Kadewere (90e, s.p.)

Avertissements HAC : Y. Coulibaly (34e), Kadewere (68e)

HAC : Gorgelin – Y. Coulibaly, Mayembo, Ersoy, Meras – Fontaine, Youga (cap) (Thiaré, 48e), Gueye, Ben Mohamed (W. Coulibaly, 74e) – Dina Ebimbe (Basque, 85e), Kadewere. Entraîneur : Paul Le Guen

GUINGAMP : Guivarch – Palun, Kerbrat (cap), Niakaté, Poaty – Pelé, Phiri, Valdivia (Ngbakoto, 61e), Y. Gomis (M'Changama, 61e) – Roux, Pierrot (Rodelin, 72e). Entraîneur : Sylvain Didot