football-Ligue 2. Entre vieilles connaissances

En mai dernier, Caennais et Guingampais quittaient la Ligue 1 pour rejoindre le second étage du football français. À peine six mois plus tard, les difficultés se sont accumulées pour les deux anciens pensionnaires de l'élite avec chacun un entraîneur limogé et les résultats ne permettent ni à l'un, ni à l'autre, d'espérer pour l'heure se mêler à la lutte pour l'accession. Certes, les Guingampais sont mieux lotis comptablement avec 20 points, mais les Bretons ne montrent guère plus de garantie que des Caennais encore rejoints face au Mans pour un match nul resté en travers de la gorge de Pascal Dupraz, la semaine dernière : "Cela fait déjà trois fois qu'on se fait reprendre après avoir mené à la marque. La leçon n'est toujours pas retenue ! Cela fait beaucoup de points perdus et on ne les reverra jamais" tempêtait ainsi le technicien normand, encore plus atteint par les manques d'état d'esprit affichés face aux Sarthois : "le groupe ne m'avait pas habitué à ça" soufflait-il, "on a explosé car on a arrêté d'appliquer des principes de base et ce qui me gêne c'est que ce soit fait par des joueurs expérimentés".

Dans le viseur, Weber, Pi ou encore Oniangue. "Tactiquement, on s'est comporté à l'envers de ce qu'il faut faire, on a dit merde à notre sport" a sévèrement tranché un Dupraz qui va vouloir une remise en ligne totale en terre Guingampaise : "ce n'est que de notre faute et le premier responsable c'est le coach". Le ton est donné avant ce déplacement en Côtes d'Armor. La série d'invincibilité de sept matchs des Malherbistes pourra-t-elle y survivre ? Réponse vendredi 29 novembre, à partir de 20h.

Calendrier. Caen-Nancy (17e journée), lundi 2 décembre à 20h45 ; Rodez-Caen (18e journée), vendredi 13 décembre à 20h, Caen-Clermont (19e journée), vendredi 20 décembre à 20h. Les filles au top. Dimanche 24 novembre, le stade de Venoix a de nouveau vibré aux exploits du SM Caen féminin. Les filles d'Anaïs Bounouar ont en effet validé leur billet pour les 32e de finale de la Coupe de France en battant Mordelles (4-0). Le tirage de ces 32e de finale a lieu mercredi 27 novembre pour une rencontre qui aura lieu le samedi 14 ou dimanche 15 décembre.