Après son revers à domicile face au Havre (78-82), les Caennais ont réagi sur le terrain de la lanterne rouge de Vanves, samedi 23 novembre dernier (69-76). Si les Calvadosiens sont à la peine sur leur terrain, c'est la troisième fois de suite qu'ils sont parvenus à se rattraper un tant soit peu lors du match suivant à l'extérieur.

Un top 5 à chasser

Et si Vanves n'est pas une terreur de N1, pour faire respecter la hiérarchie, les Cébécistes devaient quand même se déplacer à seulement sept joueurs, eux qui attendent toujours la venue de Gide Noël, joker médical d'Aurélien Salmon. Malgré le succès, l'entraîneur Fabrice Courcier regrettait surtout la fin de match où ses joueurs se seront fait quelques frayeurs : "On a été fébrile sur leur défense de zone dans les dernières minutes du match. On a commis des erreurs et ils ont su prendre des rebonds offensifs." Vu son potentiel, l'équipe caennaise se montre donc nettement perfectible quand bien même ses résultats lui permettent de rester à flot. Afin d'espérer la montée directe, Maurice Acker et ses camarades devront figurer dans un top 5 dont ils sont pour l'heure exclus. Actuels sixièmes, ils sont en position de chasseurs et abattront une carte importante ce vendredi 29 novembre (20h). Ils recevront en effet l'avant-dernier Tarbes-Lourdes qui semble être l'adversaire idoine pour mettre fin à leur série cauchemardesque de trois défaites d'affilée au Palais des Sports et reconquérir les supporters.