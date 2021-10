Musique. 21 Juin le Duo s'aime en musique

Manon et Julien se sont rencontrés un soir de Fête de la musique, sur les bords du Lac d'Annecy. Un cadre idyllique pour ces deux passionnés de chansons, et théâtre d'un coup de foudre humain et professionnel.

Manon rejoint Julien, alors déjà musicien, et le duo voit le jour sous le nom tout trouvé de 21 Juin.

2017, un premier EP aux sonorités pop et électro, chères aux deux artistes. Des textes légers, taquins comme dans le titre Peau de Vache. Le résultat est sans appel, coup de cœur de nombreuses radios, l'EP se classe parmi les tops de iTunes.

En mai 2019, 21 Juin fait son retour avec le clip Paradise.

Aujourd'hui, le groupe assure les premières parties de la tournée de 80 dates du trio Trois cafés gourmands. Deux dates les feront passer en Normandie : le jeudi 28 novembre 2019 et le vendredi 6 décembre 2019. Entre-temps, le lundi 2 décembre, un passage par l'Olympia.

Un premier album devrait voir le jour printemps 2020 pour 21 Juin le Duo. Un premier opus qui devrait s'annoncer très feel good et bienveillant, à l'image de Julien et Manon.