75 ans de La Manche Libre. Une histoire exceptionnelle

L'aventure est au bout de la rue, apprend-on dans les écoles de journalisme. L'aventure est née le 26 novembre 1944, il y a soixante-quinze ans presque jour pour jour. La Manche Libre, premier hebdomadaire régional de France, est l'œuvre d'une vie. De ses fondateurs Joseph et Marie-Estelle Leclerc-Hardy, inséparables, passionnés, combatifs, volontaires, animés d'une même foi, et d'une infatigable curiosité. Leurs enfants Benoit et Noëlle Leclerc-de Sonis ont suivi leur exemple et développé le journal. Et leurs petits-enfants aujourd'hui.

L'autorisation du

général de Gaulle

Quoi de plus beau qu'un métier "consacré à la défense de la belle fragilité humaine", écrivait Joseph Leclerc-Hardy, soucieux de faire du journal un modèle d'indépendance, de rigueur professionnelle et d'excellence. La Manche Libre aux premières heures s'installe à Coutances, dans un petit local de fortune, avant de déménager à Saint-Lô. En ces temps de reconstruction, l'autorisation d'éditer fut donnée, à titre personnel par le Général de Gaulle, à Joseph Leclerc-Hardy.

Dans les années 80, l'apparition des "radios libres" marque un tournant dans la vie du journal. Ce n'est pas si courant à l'époque, qu'un journal régional s'engage dans le multimédia, c'est même inédit. La plupart des groupes de presse ont racheté depuis des radios dans les années 2000. Benoit et Noëlle Leclerc-de Sonis créent, en 1982, Radio Manche, qui deviendra plus tard avec le succès qu'on lui connait Tendance Ouest.

Informer, croire

Depuis son premier numéro en 1944, La Manche Libre a conservé son indépendance. Le journal s'est battu pour cela, pour garantir à ses lecteurs de plus en plus nombreux – tant sur chacune des éditions locales publiées chaque semaine que sur le web – une véritable information régionale de proximité. Il le fait chaque semaine avec humilité, en essayant de ne jamais blesser, pour nourrir la réflexion de chacune et de chacun de ses lecteurs. "Convaincre et non pas vaincre, éclairer et non pas endoctriner". C'est ce qu'écrivait Joseph Leclerc-Hardy. "Qu'est-ce informer ? C'est croire en l'homme". La vie du journal, c'est le journal d'une vie : soixante-quinze ans plus tard, une foi intacte, inébranlable. Informer, croire en l'homme.