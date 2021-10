Normandie. Le Débarquement en bande dessinée et signée d'une historienne

Isabelle Bournier est l'auteur de nombreux livres historiques et documentaires. L'historienne gère le pôle culturel et pédagogique du Mémorial de Caen (Calvados).

Du dessein au dessin

L'auteur signe ici une première collaboration avec le dessinateur Sébastien Corbet. "Avec l'éditeur, on a fait le choix d'un trait un peu particulier, les personnages ne sont pas tout à fait réalistes, il fallait que le dessin soit un peu décalé pour prendre aussi un peu de distance par rapport à la violence des combats car la BD s'adresse aux lecteurs de 9-10 ans." L'auteur voulait une BD attrayante : "Pour rendre l'histoire vivante il fallait des scènes d'actions ; des sortes d'arrêts sur image".

Le souci du détail

Pour ne pas commettre d'erreurs historiques, Isabelle confie au dessinateur toute une somme de références iconographiques : "Ce n'est pas parce que l'ouvrage s'adresse aux enfants qu'il doit être inexact ! Nous avons la responsabilité de retransmettre les faits au plus près de la réalité, en respectant les détails. La BD a vraiment son rôle à jouer dans l'enseignement de l'histoire et nous ne devons pas véhiculer d'erreurs".

Les photos et les films permettent de documenter au maximum le travail du dessinateur : "Les armes ressemblent vraiment à celles qu'utilisaient les belligérants et les couleurs des uniformes sont aussi réalistes. Pour éviter les erreurs, j'ai vérifié à chaque étape les dessins de Sébastien avant qu'il n'encre définitivement ses planches."

Résumer les faits

L'auteur, de par son activité au sein du Mémorial connaît précisément le déroulement des faits, "mais il a fallu me glisser dans la peau d'un enfant de dix ans. Que retenir du Débarquement ? Quels sont les faits marquants et les enjeux ? Il est indispensable d'être clair et concis pour ce genre d'ouvrage". Pour Isabelle il est impensable de faire l'impasse sur le contexte : "Pour comprendre l'évènement dans sa globalité et sa place dans la Seconde Guerre mondiale, on ne commence pas l'ouvrage avec le Débarquement lui-même ! C'est une opération qui fait partie d'une stratégie globale".

Le chapitrage s'impose : le mur de l'Atlantique, l'entraînement des soldats, l'armée fantôme… "Le vrai défi c'est la concision des bulles et rendre cela agréable à lire en allant à l'essentiel". L'ouvrage s'achève sur une partie purement documentaire.

Le Débarquement. Isabelle Bournier et Sébastien Corbet. Orep. 12,50€