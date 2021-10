Transat Jacques Vabre. La joie de Pierre-Louis Attwell 

La rigolade était de mise à l'arrivée au Brésil pour le Calvadosien Pierre-Louis Attwell et son compère, le Manchois Calliste Antoine : "On avait prévu 20 jours de nourriture, on arrive pile après vingt jours ". Heureusement ! Mais l'affaire ne s'est pas déroulée sans galères : "Physiquement et mentalement, c‘est vachement dur mais on y est arrivé. C'était super, même quand ça a été difficile. On a eu pas mal de galères d'énergie", pour toutefois, une superbe 11e place en Class 40 à l'arrivée !