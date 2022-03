Le meilleur de Madonna sur scène

Les inconditionnels de la reine de la pop n'ayant pu obtenir leur billet d'entrée parmi les 2700 places écoulées sur internet en deux heures, pourront se consoler en regardant le show retransmis en direct sur Youtube (www.youtube.com/madonnaclubshowparis). En attendant, voici un florilège de quelques uns de ces moments sulfureux ayant émaillé la carrière de la chanteuse.



Croix gammée

Lors de son incroyable show au Stade de France le 14 juillet dernier, Madonna a créé la polémique sur son titre Nobody Knows Me, en affichant sur l'écran, derrière elle, une photo de Marine Le Pen portant une croix gammée sur le front : www.youtube.com/watch?v=w65ZuR1Nrto

Superwoman

Pour la mi-temps du Super Bowl 2012, c'est Madonna qui est choisie pour assurer le show. Cette fois encore, le spectacle est hors du commun. La star y apparaît vêtue d'un somptueux déguisement. A 53 ans, elle enchaîne les grands écarts et autres prouesses physiques : www.youtube.com/watch?v=XgpaMlC1MHQ

Reine du dance floor

Aux Grammy Awards de 2006, la Reine de la Pop a 47 ans. Ce qui ne l'empêche pas de réaliser à nouveau une performance sur le dancefloor avec sa nouvelle chanson Hung Up : www.youtube.com/watch?v=tlKqu322eJc

En guerre contre Bush

La star américaine revient en 2004 à Lisbonne avec, encore une fois, un show spectaculaire, plus en forme ... et plus virulente que jamais. Son titre American Life critique le gouvernement américain de George Bush et la guerre en Irak : www.youtube.com/watch?v=PA0HiiRQ3us

The kiss

En 2003, Christina Aguilera et Britney Spears rendent hommage à leur aînée en interprétant ses tubes. Madonna va se rendre sur la scène en chantant Hollywood et les embrasser une à une. La vidéo fait le tour du monde : www.youtube.com/watch?v=cUaiyBr7wqQ

Madonna Madone

En 1989, Madonna sort Like a Prayer, qui suscitera de nombreuses critiques de la part de la communauté chrétienne. Sur scène la voici revêtue d'une tenue religieuse pour ce tube : www.youtube.com/watch?v=zZ_RBZCo7Yw

No limit

Sur le plateau des MTV Video Music Awards en 1984, Madonna interprète Like a Virgin en robe de mariée, avec une ceinture sur laquelle il est inscrit "boy toy" et des chorégraphies suggestives. Elle finit le show en se roulant par terre. A Toronto en 1990, elle va plus loin encore et chante son titre sur un lit en effectuant des gestes à connotations sexuelles. Encore une fois elle frôle le scandale, mais cet album se vendra à 21 millions d'exemplaires et ces vidéos reste légendaires : www.youtube.com/watch?v=P16QYhc3Aw0 et www.youtube.com/watch?v=f8ceoEq1dZU