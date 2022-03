Football : Le Mans FC reste en Ligue 2 !

Bonne nouvelle pour notre région, Le Mans reste en ligue 2 !

La Comission d’Appel de la DNCG, réunie ce mercredi après midi, indique qu’elle levait la rétrogradation administrative du club et l’autorisait à débuter le championnat de Ligue 2.

Henri Legarda le président du club se dit « soulagé pour le club sarthois, depuis de nombreux mois, je me suis battu de toutes mes forces avec mes proches et mes collaborateurs pour cela. Je tiens à remercier Monsieur Le Maire du Mans ainsi que l’ensemble des collectivités qui ont joué un rôle déterminant en soutenant nos démarches et en décrétant l’union sacrée derrière le club. Je remercie également tous les actionnaires et les partenaires qui m’ont témoigné leur confiance en investissant ou en réinvestissant ces derniers jours dans le club. Je remercie enfin les supporters pour leur soutien ainsi que tous mes collaborateurs et toutes les personnes qui se sont battues avec moi pour que nous puissions redonner au club la place qu’il mérite sur le plan sportif. Une saison très intéressante nous attend désormais dans un championnat particulièrement difficile et relevé. A nous de nous battre avec l’état d’esprit d’un club promu de National en Ligue 2 ayant conscience de la chance qu’il a d’évoluer a ce niveau et sachant qu’il ne devra rien lâcher à chaque match. »