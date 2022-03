Le nouveau spectacle de Florence Foresti diffusé au cinéma

Florence Foresti s’offre Bercy pour rendre hommage à une artiste qu’elle adore : elle-même. Un show à sa démesure (1m60) avec: des sketchs inédits (pas encore écrits), des nouveaux personnages (et des anciens), des parodies Live (et vidéo, c’est moins fatigant), des chorégraphies avec des meufs (mais pas trop bonnes quand même), Et des Guests (s'ils viennent).

Le nouveau spectacle sera projeté au Pathé Lumière à Caen le 23 septembre, la liste complète des salles obscures qui diffuseront le nouveau one woman-show est disponible sur Pathelive.com.

A noter, ce show affiche complet lors de ses passages à Paris et Lyon, du 13 au 23 septembre prochains.