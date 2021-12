Le one-man-show, que Florence Foresti a joué du 19 au 23 septembre derniers à la Halle Tony Garnier de Lyon et au Palais omnisports de Paris Bercy, enregistre le meilleur lancement pour une vidéo d'humour depuis cinq ans et le plus fort démarrage de tous les temps en VOD pour un spectacle humoristique.

Sorti le 28 novembre dernier, "Foresti Party" fait partie des dix meilleures ventes DVD de 2012, tous genres confondus.