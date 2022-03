SM CAEN : La défense caennaise en souffrance

L'ouverture du score rapide des Caennais n'a pas résisté au festival offensif des Manchois à cheval entre la première et la deuxième mi-temps. En vingt minutes (de la 35ème à 55ème), les réservistes ont encaissé six réalisations. "Ce match signifie beaucoup de choses, estime Philippe Tranchant. Il montre que nous n'avons pas une défense digne de ce nom actuellement."

Entre les départs vécus à l'intersaison, la montée en grade de certains éléments et les blessures, les défenseurs caennais sont en nombre trop réduit. L'entraîneur malherbiste espère recruter un axial et un latéral. "L'équipe maîtrise plus de choses que la saison dernière, mais on est complètement déséquilibré en défense. C'est bien qu'on le voit maintenant."