Caen. Un accident entre une voiture et un piéton

Un accident s'est produit, vendredi 8 novembre 2019 à 23 heures, entre une voiture et un piéton, au niveau du cours Montalivet à Caen (Calvados). L'homme de 34 ans a été grièvement blessé et transporté au CHU par l'unité mobile hospitalière du SAMU14. Les trois occupants de la voiture, un couple et un enfant, sont indemnes.