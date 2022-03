Bagnoles-de-l'Orne. Une réserve naturelle régionale des pierriers de Normandie

La Réserve naturelle régionale des pierriers de Normandie a vocation à protéger les pierriers localisés dans le Parc naturel régional Normandie-Maine. Il s'agit de milieux qui accueillent une flore et une faune remarquables, et un patrimoine géologique d'intérêt national. Actuellement, cette réserve régionale ne comporte qu'un seul pierrier, le site du Roc au Chien, situé à Bagnoles-de-l'Orne (Orne).

Protéger ces milieux uniques et rares

L'ambition de la région est d'agrandir cette réserve dans les dix années qui viennent, afin de constituer un réseau de pierriers représentatif de leur diversité, de produire des études scientifiques sur ces milieux et de définir des actions pertinentes pour protéger ces milieux uniques en Normandie et assez rares en France, par leur témoignage de l'histoire de la terre et en particulier de la région lors des glaciations quaternaires.

Les élus locaux et régionaux ont inauguré la nouvelle réserve naturelle lundi 4 novembre 2019. - Biernacki / Région Normandie

Le classement du Roc au Chien, premier pierrier de la Réserve naturelle, est symbolique car c'est un "monument naturel" en pleine ville, qui fait partie du paysage quotidien des Bagnolais et en même temps, abrite des richesses naturelles reconnues dès le XIXe siècle.

Les six réserves naturelles régionales de Normandie : Marais de la Taute (Manche), RNR géologique de Normandie-Maine, RNR de la clairière forestière de Bresolettes, Pierriers de Normandie (Orne), anciennes carrières d'Orival et Côte de la Fontaine (Seine-Maritime).