L'incendie de la Criée circonscrit

C'est la partie administrative qui a d'abord été ravagée, puis une partie des réserves, soit au total une surface d'au moins 2 000 m2 sur les 5 000 m2 du site. Onze lances incendie et la présence d'une cinquantaine de soldats du feu ont été nécessaire. Au plus fort de l'incendie, on apercevait la fumée du sinistre jusqu'à 20 km à la ronde. Les flammes se sont propagées rapidement en raison de la présence importante de bacs en polystyrène, un matériau très inflammable.

Du côté humain, tout le monde a pu être évacué sans aucun problème. C'est certainement dans les têtes qu'il sera difficile de s'en remettre.

La Criée regroupe plusieurs entreprises spécialisées dans la vente et l'exportation de produits de la mer.

