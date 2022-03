Rouen. Football : QRM retrouve le goût de la victoire

Le match.

À l'image d'une première frappe de Killian Sanson, qui s'écrase sur le poteau, les Rouges et Jaunes sont dominateurs d'entrée de jeu. Récompensé, QRM ouvre la marque à la 18e minute par Gaëtan Laura, tout heureux de marquer à bout portant après un centre venu de la gauche mal renvoyé par la défense de Cholet (1-0).

Rarement inquiétés, les Normands attendront la 63e minute pour faire le break. Au terme d'un contre bien mené, Landry Nomel provoque un penalty bien transformé par son coéquipier Banfa Diakité (2-0). Un petit peu plus bousculés en fin de rencontre, les Rouges et Jaunes ont pu compter sur quelques parades de Louis Souchaud pour terminer sans encaisser de but.

💬 "Même si on a été moins beau que d'habitude, cette victoire n'est pas volée."

💬 "Même si on a été moins beau que d'habitude, cette victoire n'est pas volée."

Au classement, les joueurs de Manu Da Costa restent à la 16e place du classement mais ils réduisent légèrement l'écart avec les premiers non-relégables avant leur déplacement à Lyon-Duchère, le vendredi 8 novembre 2019.