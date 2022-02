Des iPod, iPhone et iPad reconditionnés et bradés

Au mois de mars dernier, Micromania annonçait reprendre et échanger des terminaux mobiles Apple (iPod, iPhone ou iPad) contre de l'argent ou des bons d'achats, valables dans leur enseigne. Le barème des reprises débutait à 29€ pour un vieil iPod nano de troisième génération 4Go.

Pour être repris, les appareils devaient être en état de marche et ne pas avoir subi de dommages. Depuis, ces articles ont été reconditionnés. En plus du terminal, chaque "Pack+" comprend une garantie de trois mois, un chargeur allume cigare, un chargeur secteur, des écouteurs ou kit piéton et un câble USB.

Ces produits, en vente en stocks limités, sont disponibles sur le site internet de Micromania ainsi que dans une sélection d'une quinzaine de magasins.