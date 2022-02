Saint-Vaast-la-Hougue. La Maison de la presse ferme ses portes définitivement

Livres d'auteurs locaux, loto, jeux de grattage, jouets de plage, papeterie et presse bien sûr… L'été, les produits de La Maison de la presse de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) attirent chaque jour 300 clients. Cela fait 14 ans que Martine Petit gère seule l'unique établissement de ce type, situé au 21 rue de la Verrue, au sein du Village préféré des Français.

Mais faute de repreneurs, il va définitivement fermer ses portes le 31 octobre 2019. La commerçante qui part en retraite n'a reçu aucune proposition pour l'ensemble qu'elle met en vente, constitué de son local de 65m2 et son appartement de 95m2 situé aux étages supérieurs. Pourtant, elle a commencé à chercher un repreneur il y a de ça deux à trois ans.

"J'ai été sollicitée plusieurs fois, soit pour le local, soit pour les murs sans le commerce, raconte la responsable. La presse n'attire plus, vus le nombre de jours de travail et les horaires, avec une vie familiale qui est un peu mise de côté. Même si j'enregistre un bon chiffre durant l'été, ce n'est pas suffisant le reste de l'année pour pouvoir recruter une deuxième personne."

Une clientèle attristée

Martine Petit est une acharnée de travail, elle ouvre sept jours sur sept et ne s'octroie que deux demi-journées de pause dans la semaine. En période hivernale, son établissement ouvre de 7h à 12h30, puis de 15h à 19h du mardi au samedi, et uniquement le matin le dimanche et le lundi. Une clientèle fidèle avait l'habitude de venir "papoter" entre deux unes sur papier glacé. "Les clients sont vraiment attristés", raconte la gérante. Écoutez-la :

Les Saint-Vaastais devront se procurer leurs journaux dans les deux autres dépôts actuels, le Carrefour Market (situé au 1 rue Marcel Pignot) et le bar tabac Le Mouillage (au 13 Place de la République). Martine, elle, n'est pas pressée, elle continuera à habiter l'appartement au-dessus de son magasin jusqu'à nouvel ordre. Après des années de dur labeur, elle peut partir en retraite l'esprit tranquille.

