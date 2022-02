Une collision entre une voiture et une moto a eu lieu le mardi 22 octobre 2019, en fin d'après-midi, sur la commune de Sainte-Croix-Hague (Manche). Selon un premier bilan provisoire, on déplore trois blessés dont deux graves, le pilote de la moto et son passager.

D'importants moyens de secours ont été déployés sur cet accident de la route, dont l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 50.