Louviers. Sept blessés dans un accident, dont deux gravement

Un accident de la circulation a eu lieu dimanche 20 octobre 2019, sur la commune de Terre-de-Bord Montaure (Eure). Deux voitures se sont percutées à l'intersection des RD 81 et 112. Sept personnes ont été blessées, dont deux gravement, une femme de 22 ans et un homme de 29 ans. Tous les blessés ont été transportés vers les hôpitaux d'Elbeuf et de Louviers.