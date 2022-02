Le Havre. La Roue libre défend la pratique du vélo

Les moyens de locomotion alternatifs à la voiture ont tout pour plaire. Prenez le vélo par exemple. Peu ou pas cher, sans émissions de CO 2 , c'est aussi un moyen de se déplacer rapidement, en éliminant quelques calories au passage. En 2015, il y avait sur l'ex-territoire de la Codah 110 kilomètres de voies cyclables pour des liaisons inter-urbaines contre 145 en 2019. Bien, mais peut mieux faire, si l'on en croit Isabelle Bailleul, chargée de projets à l'association havraise (Seine-Maritime) La Roue libre. "On espère que la communauté urbaine va passer à la vitesse supérieure. Mais on fait confiance aux élus pour investir encore plus dans les personnels, qui permettent de réfléchir à ces aménagements cyclables, en lien avec nous, les associations et les usagers". La Roue libre a des projets plein la tête pour développer la pratique du vélo dans l'agglomération du Havre. Elle réfléchit à une liaison entre le Pont de Normandie et la plage du Havre. "C'est un projet de la communauté urbaine. C'est aussi le cheval de bataille de notre association. L'idée est de pouvoir avoir une continuité cyclable sécurisée, entre le pont et la ville du Havre, et même l'agglomération du Havre plus largement". Un sujet compliqué, comme le confirme Isabelle Bailleul.

Isabelle Bailleul Impossible de lire le son.

Le GPMH, c'est le Grand port maritime du Havre.

À propos de mobilité douce, le conseil municipal du Havre a adopté, le lundi 14 octobre 2019, deux dispositifs pour ses agents : l'indemnité kilométrique vélo et le remboursement de 50 % des abonnements au service public de location de vélo (avec ou sans assistance électrique). L'indemnité kilométrique vélo (IKV) est destinée à encourager la pratique du vélo pour les trajets domicile/travail, en compensant les charges d'entretien du vélo. L'indemnité sera versée aux agents qui effectuent un trajet aller-retour d'au moins un kilomètre par jour. Par exemple, la personne qui parcourt quotidiennement deux kilomètres aller-retour (sur la base de 225 jours par an), se verra attribuer une indemnité annuelle de 112,50 euros. Le Havre Seine Métropole a aussi adopté, le jeudi 10 octobre 2019, l'indemnité kilométrique vélo pour ses agents, dans les mêmes conditions exposées ci-dessus.

Tout roule pour la Roue Libre

Au Havre, La Roue Libre a vu le jour en 2013. Cette association totalise entre 700 et 800 adhérents. Elle propose plusieurs services tout au long de l'année : un atelier de réparation et d'auto-réparation de vélo (sur son site du quartier Danton, mais aussi très régulièrement à l'université) ou encore une vélo-école (cours théoriques et pratiques à destination de tous). La Roue libre compte deux pôles. Le premier dans le quartier Danton et le second au sein de la forêt de Montgeon, à côté du boulodrome, ouvert depuis juillet 2019. Sur place, il est possible de louer tous types de vélo : vélos couchés, vélos adaptés à certains handicaps et même des karts à pédales. "On souhaite travailler avec plusieurs intervenants sur ce nouveau pôle des mobilités alternatives. On espère en faire un pôle de convergences inter-associations comme ça existe, par ailleurs, dans d'autres métropoles. On compte surtout développer le vélo et ses alternatives pour le rendre accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes qui souhaitent retrouver une activité physique modérée. Des personnes éloignées de la pratique physique quotidienne ou hebdomadaire". Le vendredi 18 octobre 2019, La Roue libre organise une journée portes ouvertes de son nouveau pôle des mobilités alternatives, à destination des professionnels de santé, du handicap et de l'éducation. La Roue libre leur proposera plus tard des services. Elle veut d'abord identifier leurs besoins. Ce pôle est ouvert aussi aux particuliers depuis juillet 2019. En continu l'été, mais pas durant l'automne et l'hiver. Il faut alors téléphoner à l'association ou envoyer un message sur la page Facebook de La Roue libre pour prendre rendez-vous, si on veut louer par exemple un vélo pour se balader le week-end, ou un kart à pédales, à utiliser notamment sur un parcours protégé en toute liberté dans la forêt de Montgeon.

Le baromètre des villes cyclables est une enquête menée en France auprès des usagers du vélo, pour savoir s'il est possible de circuler à vélo de manière simple, confortable et sécurisée. D'après les résultats dévoilés en 2018, la situation au Havre était moyennement favorable.

