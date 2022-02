Dix ans de League of Legends : le jeu arrive sur smartphone !

League of Legends a révolutionné le jeu "Free-to-Play" (gratuit) à sa sortie en 2009 sur PC. Le Moba (Arène de bataille en ligne multijoueurs) a imposé son économie et popularisé un genre de jeu décliné depuis par de nombreux concurrents avec plus ou moins de succès. League of Legends est pratiqué au niveau professionnel dans l'E-sport, avec des récompenses de tournois dépassant parfois le million de dollars.

Le jeu (LoL pour les intimes) fête ses dix ans ce mercredi 16 octobre 2019, et beaucoup d'événements sont prévus.

Une grosse annonce a déjà été faite avec la sortie de LoL sur smartphone. Il s'appellera "League of Legends : Wild Rift". Avec le même gameplay en cinq contre cinq que le jeu original sur PC, Wild Rift a été entièrement retravaillé pour s'adapter aux nouvelles plateformes. Verrouillez votre champion parmi ceux disponibles, rejoignez vos amis et écrasez vos adversaires. Les parties ont été optimisées, pour durer de 15 à 20 minutes. Les graphismes ont été retravaillés pour être améliorés, même si tous les skins (costumes/armures) ne seront pas disponibles dans la version smartphone. Les contrôles s'effectueront avec deux joysticks, matérialisés en bas de l'écran.

Le jeu devrait aussi sortir sur console, probablement sur Nintendo Switch.

La sortie du jeu est prévue fin 2020, mais la version bêta (phase de test) sera lancée en cette fin d'année 2019 et vous pouvez déjà vous y inscrire ! Pré-inscrivez-vous sur Android et prochainement sur iPhone.