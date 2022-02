Orne. Orages : trente interventions dans le département

Pluie, grêles et vent : une météo d'enfer s'est abattue lundi 14 octobre 2019 dans l'Orne, dans l'après-midi. Des orages qui ont contraint les services des routes à intervenir à trente reprises, pour des arbres et branches tombés sur la chaussée. Les secteur de la Ferté-Macé et de Bagnoles-de-l'Orne ont été plus particulièrement touchés. Les pompiers, eux, ont été sollicités à cinq reprises, notamment pour des locaux inondés. Aucun blessé n'est à déplorer.