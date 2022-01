Caen. La communication : une chance pour la famille

Bénédicte Lucereau est conseillère conjugale et thérapeute de couples et de familles. Rencontre avec cette spécialiste de la communication au sein des familles.

En bonus à cet entretien, Madame Bénédicte Lucereau a partagé aussi sur un fait d'actualité : la bioéthique.

"Avec votre expérience de thérapeute de couples, quel message pouvez-vous apporter aux nombreux chrétiens qui s'interrogent sur l'avenir d'une société sans père ? Comment, demain, pourra-t-on encore dire que notre Dieu est Père ?"

"J'adresserai volontiers un message d'espérance ! L'espérance chrétienne est la vertu qui consiste justement à croire que Dieu est Père, et que, malgré les apparences, Il tient tout entre Ses mains, et conduit toutes choses vers son achèvement, Il récapitulera tout en Lui. Même le Mal, Il le fait concourir à un Bien plus grand : c'est le mystère de la Rédemption."

Notre société veut se passer de Dieu !

"Malheureusement, nous vivons les affres d'une société qui veut se passer de Dieu, se prendre pour Dieu même, jusque dans l'illusion de créer la vie, en manipulant des gamètes, hors du dessein d'amour du Créateur sur le couple humain Homme-Femme, créé à l'image de Dieu."

L'Église renvoie l'homme à sa raison

Si l'Église a toujours défendu la vie, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, c'est qu'elle renvoie l'homme à sa raison, en distinguant "le vivant", pur matériau biologique, et "la personne humaine", animée d'une "haleine de vie", marque de Dieu en elle, et qui est appelée à Lui ressembler et à jouir de la Vie éternelle. Or, cette vie est relation trinitaire, don donné et reçu, accueil de l'altérité. L'Église soutient les couples dans leurs différences sexuées, annonce la dignité inviolable de toute vie, protège les enfants (les plus vulnérables et les plus faibles dans toutes ces affaires).

Des enfants " à tout prix "

Madame Lucereau se réjouit du progrès technique lorsqu'il est au service de l'homme, mais elle met en garde contre le fait que la technique aveugle celui-ci en l'établissant dans une toute-puissance qui risquerait de se retourner contre l'humanité tout entière. Tant d'argent pourrait être mis au service de la recherche sur les causes de l'infertilité des couples et l'écoute de leur profonde souffrance, plutôt que de promettre des enfants "à tout prix" et toutes situations confondues.

Propos recueillis par Xavier Jacquet