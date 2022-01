Rouen. Talentis, une nouvelle pépinière d'entreprises aux portes de la ville

Entre les grandes écoles, les entreprises et un bassin de vie, l'implantation de la CCI Rouen Métropole (Seine-Maritime) au Madrillet ne tient pas du hasard. Après une dizaine d'années de présence à cette entrée de l'agglomération, la Chambre de commerce et d'industrie va renforcer sa présence sur son site de l'Innovapôle avec un nouveau bâtiment, dont la première pierre a été posée le jeudi 10 octobre 2019.

Des ateliers, des bureaux et du coworking

Sur trois étages et 1 700m², Talentis doit accueillir des coworkeurs en train de lancer leur projet et des jeunes entreprises à la recherche de leurs premiers locaux. Des ateliers au rez-de-chaussée, des bureaux au premier étage et un espace ouvert au deuxième devraient permettre d'accueillir "entre 40 et 50 coworkeurs et entreprises", selon François Naitali, directeur immobilier à la CCI. À travers différentes offres, la CCI espère coller au mieux aux besoins des entrepreneurs. "Ce site proposera des services mutualisés pour les entreprises", précise Vincent Laudat, le président de la CCI Rouen Métropole.

Du côté de l'architecture, Olivier Duflo et le cabinet 3D architecture ont opté pour "un bâtiment cubique, simple, pour bien s'intégrer dans l'environnement et parmi les autres bâtiments de la zone. Nous avons fait plus d'efforts sur la vie intérieure", notamment en faisant rentrer autant de lumière naturelle que possible.

Après la pose de cette première pierre, les travaux devraient avancer rapidement, contre un coût global de 2,5 millions d'euros hors taxes, entièrement financés par la CCI. "Dans un an, en octobre 2020, on se donne rendez-vous pour l'inauguration officielle", annonce déjà Vincent Laudat.

