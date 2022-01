Le Mans. Un tigre repéré dans les rues de la ville

La police du Mans a été appelée plusieurs fois par des Manceaux inquiets, le 1er octobre dernier : ils ont aperçu un tigre en ville !

Les policiers se sont rendus sur place et ont réussi à capturer le fauve, sans grande difficulté. Ce n'est pas grâce à une formation spéciale mais tout simplement car le tigre en question était… une peluche !

Les policiers ont décidé de garder l'animal dans leurs locaux afin de retrouver son propriétaire et, heureuse nouvelle, le propriétaire en question a été retrouvé moins d'une semaine plus tard. C'était une jeune fille qui s'était fait voler sa peluche, vraisemblablement utilisée ensuite par des plaisantins. Elle a pu récupérer son animal de grande taille, non sans prendre la pose. Tout est bien qui finit bien.

A LIRE AUSSI.

Au Pakistan, des lions comme animaux de compagnie

"Dégueus" ou "trop mignons !", les animaux discriminés par leur image