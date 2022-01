Transports. De nouveaux tarifs attractifs pour les abonnés en 2020

La Région entend bien poursuivre son effort de réconciliation entre les Normands et leurs trains. Lundi 7 octobre 2019, elle a présenté la nouvelle gamme tarifaire qui entrera en vigueur en 2020, avec un effort fait pour les abonnés, en particulier les moins de 26 ans, et une nouvelle gamme d'abonnements vers Paris.

Une offre jusqu'à Paris

À partir de 2020, la Région proposera des abonnements "bout en bout", c'est-à-dire pour des trajets entre la Normandie et Paris Saint-Lazare. La plupart des voyageurs utilisent pour l'instant un abonnement cumulé ou "soudé", entre un abonnement normand et un pass Navigo toutes zones, pour la partie francilienne. Cette option sera toujours possible et reste intéressante pour ceux qui utilisent les transports en commun avec le pass Navigo, une fois arrivés à Paris.

En revanche, pour ceux qui travaillent dans le secteur de Saint-Lazare, l'abonnement bout en bout sera plus intéressant en 2020. Par exemple, pour un Vernon-Paris, l'abonnement mensuel est de 179,80€ en soudé contre 164,60€ de bout en bout. Pour un Rouen-Paris, la différence est de 414,20€ à 399€ par mois.

La différence est encore plus marquante pour un abonnement annuel. Sur Vernon-Paris, 156,20€ par mois avec un abonnement soudé annuel contre 137,20€ pour un abonnement bout en bout.

Le tarif peut donc s'avérer intéressant pour le voyageur, et peut permettre à la Région Normandie de récupérer des recettes qu'elle n'a pas sur le pass Navigo.

La totalité des abonnements annuels a d'ailleurs baissé, puisqu'ils sont calculés sur 10 mois au lieu de 10,5 mois auparavant, soit deux mois gratuits par rapport au tarif mensuel.

Les cartes régionales

Pas de changement du côté des cartes Tempo -26 ans et +26 ans pour les voyageurs qui restent uniquement en Normandie. En revanche, ces cartes s'étendent désormais pour ceux qui veulent voyager vers Paris.

Par exemple, un voyageur de -26 ans peut désormais acheter une carte Tempo vers Paris et bénéficier de 50 % de réduction par rapport au tarif plein pour tous les trajets en Normandie, la semaine et le week-end, et de 30 % en semaine et de 50 % les week-ends, pour les voyages par Paris.

Des réductions pour les accompagnants

Autre nouveauté importante, les voyageurs avec une carte régionale pourront faire bénéficier jusqu'à quatre accompagnants, famille ou amis, des mêmes réductions qu'eux sur des trajets le week-end. Les enfants de moins de 12 ans bénéficieront même de 50 % de réduction en plus.

En guise d'exemple, pour une famille de quatre personnes, dont un titulaire de carte Tempo vers Paris +26 ans avec un accompagnant adulte et deux enfants de moins de 12 ans, les quatre billets Caen-Paris coûteront 108€ au lieu de 293,60€ en tarif plein. "C'est une offre vraiment faite pour les familles ou ceux qui travaillent avec des amis", précise Jean-Baptiste Gastinne.

