L’art remplace les militaires

L’argent qui y était consacré au titre du contrat Etat-région, restait disponible. Il réduira le coût du transfert du Fonds régional d’art contemporain (10 millions d’euros), du quartier Saint-Ouen au quartier Caponière.

Le FRAC s’installera en effet dans l’ancien couvent de la Visitation, jusque-là intégré au quartier militaire Lorge. Caen la mer, les conseils régional et général ont mis la main à la poche pour financer le projet, qui vise la mise en valeur de la création artistique, l’éducation à l’art contemporain et l’exposition du millier d’oeuvres du Fonds. "Nous allons lui donner l’espace et la visibilité qui lui manquaient", souligne Pascale Cauchy, élue en charge de la culture au conseil régional.



Un foyer culturel

L’autre enjeu est aussi important. Il s’agit d’affirmer le caractère culturel de ce quartier Caponière, qui bénéficiera également de l’installation prochaine de l’artothèque au Palais ducal et de celle, plus lointaine, du Centre chorégraphique à la chapelle du Bon-Sauveur. "Les riverains doivent se sentir concernés par ces aménagements. C’est à nous de les mobiliser.”"