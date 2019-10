Gravenchon : des aides pour moderniser les commerces

Le FISAC est une aide versée aux commerces qui souhaitent se moderniser ou rendre leur établissement accessible. Il s'agit d'une aide d'État lancée en novembre 2015 et qui s'arrête en novembre 2019.

Vingt-cinq commerçants aidés

En Seine-Maritime, Port-Jérôme-sur-Seine incite particulièrement ses commerçants à profiter de ce dispositif, qui entre parfaitement dans le projet Cœur de ville, visant à redynamiser le centre-ville. Au total, depuis la mise en place du fonds, la ville a ainsi investi près de 304 360 euros dans la rénovation des commerces du centre-ville. À la fin septembre 2019, 25 dossiers ont déjà été déposés depuis le lancement du FISAC.

80 % des travaux pris en charge

Le FISAC prévoit une prise en charge de 80 % du montant des travaux. Dans une fourchette de 3 500 euros HT à 25 000 euros HT de travaux, la ville prend en charge 63 % du montant, et l'État 17 % pour la modernisation et 40 %, pour la ville comme pour l'État, pour les travaux d'accessibilité. Parmi les critères pour pouvoir bénéficier du FISAC : avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million d'euros, avoir une surface de vente inférieure à 400 m2 et être à jour de ses cotisations sociales et fiscales.

Pour les commerçants souhaitant bénéficier du FISAC en 2019, il est encore possible d'en faire la demande (avant fin novembre 2019), au service Urbanisme et foncier de Port-Jérôme-sur-Seine - 02 32 84 55 55.