Boxe : la Havraise Amina Zidani aux championnats du Monde

Truster les podiums, c'est bon signe quand vous êtes sportif de haut niveau. Amina Zidani en connaît un rayon à ce niveau-là. Quatre fois championne de France de boxe féminine chez les seniors, vice-championne du monde universitaire, l'athlète havraise (Seine-Maritime) brille en compétition, chez les moins de 60 kilos. Derrière tout ça, il y a beaucoup de travail : deux séances au quotidien, cinq jours sur sept en général, six jours sur sept lors de la préparation d'une compétition. La Normande, qui s'entraîne à la "Don't Panik Team" du Havre et au BAM l'Héritage aux Mureaux (région parisienne), ne va pas en Russie pour faire de la figuration aux Championnats du Monde, organisés en octobre 2019. " Je veux rentrer en France avec la plus belle des médailles et n'avoir aucun regret ", annonce la jeune femme, originaire de la région parisienne, installée avec sa famille au Havre (quartier du Bois-de-Bléville) depuis ses quatre ans. La boxe, elle ne la pratique que depuis ses dix-huit ans. Amina a obtenu des médailles sur certains tournois internationaux, mais jamais lors de grosses compétitions comme l'Euro ou les Mondiaux. Les explications de la principale intéressée, pour qui la victoire aime l'effort.

En 2018, lors des Mondiaux, Amina Zidani avait perdu en seizième de finale. "Mais j'ai progressé depuis l'an passé. Sur le ring, je suis déjà plus calme, plus réfléchie et aussi davantage agressive. Je mets plus de pression sur mon adversaire, grâce à mes déplacements", analyse celle qui est dotée d'un bon mental, élément important pour gérer la pression.

En ligne de mire : les JO

S'ils ne sont pas qualificatifs pour les JO 2020 organisés à Tokyo, les Mondiaux en Russie sont une étape importante, notamment pour engranger de la confiance. Amina Zidani tentera de décrocher son billet pour le Japon lors de l'un des deux tournois de qualification : le premier, en mars 2020 et le second, en mai de la même année. Les JO, une compétition à part pour la jeune femme de 26 ans.

Seulement une fille par catégorie et par pays aura l'honneur de représenter son pays à Tokyo. Les places sont chères. Amina Zidani est en concurrence avec une autre française, Maïva Hamadouche. La Havraise va vendre chèrement sa peau. " Je compte bien aller aux JO. Cela fait plus de trois ans que je me prépare pour cet objectif. Je ne vais rien lâcher. La concurrence ne me dérange pas. Ça me fait progresser et aller plus loin". Pour atteindre son but, Amina peut compter sur de précieux atouts sur le ring : sa défense et ses contre-attaques.

A LIRE AUSSI.

Tokyo-2020: la boxe sous pression, le CIO gèle l'organisation du tournoi

Boxe: Tony Yoka réussit son retour après un an de suspension