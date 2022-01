Rouen. Incendie de Lubrizol : Édouard Philippe parle d'une odeur "gênante" à Rouen

Quatre jours après l'incendie au sein de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime), le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place. Il est le sixième membre du gouvernement à se déplacer à Rouen après la catastrophe et a affirmé qu'il "reviendrait à chaque fois que cela serait nécessaire".

Des odeurs "très dérangeantes et très pénibles"

Au cours de sa prise de parole de sept minutes devant les médias, le Premier ministre a dit "comprendre l'inquiétude qui s'exprime" mais a rappelé que "l'ensemble des résultats et des analyses en notre connaissance ont été communiqués".

Alors que le Premier ministre s'est rendu sur le site de Lubrizol, où certaines personnes portent des masques et où l'odeur provoquée par l'incendie se faisait ressentir, il a reconnu que ces odeurs étaient "gênantes". "Les odeurs que nous sentons (...) sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions mais elles ne sont pas nocives."

L'inquiétude des parents

Édouard Philippe explique s'appuyer sur les scientifiques et les techniciens : "J'ai tendance à écouter ce que me disent les scientifiques et les techniciens lorsqu'il s'agit et de sécurité et de gestion des risques". Il a tout de même ajouté qu'il "comprenait parfaitement l'inquiétude" de la population, notamment des parents.

Alors que les élèves ont repris le chemin des classes, des enseignants ont exercé leur droit de retrait dans plusieurs collèges de Rouen. À ce sujet, le Premier ministre a indiqué "parfaitement comprendre qu'il soit difficile d'enseigner dans une classe si un certain nombre d'élèves se trouvent gênés par l'odeur".

Écoutez la prise de parole du Premier ministre :

Edouard Philippe sur le site de Lubrizol Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Quatre jours après l'incendie de Rouen, les autorités peinent à rassurer

Incendie Rouen: "L'engagement du gouvernement est de faire la transparence totale", affirme Edouard Philippe

Lubrizol : "La ville est clairement polluée" pour la ministre de la Santé